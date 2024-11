Jasper Cillessen loopt hoofdblessure op en wordt per brancard van het veld gedragen

Las Palmas-doelman Jasper Cillessen is zondagmiddag met een hoofdblessure uitgevallen tegen Atlético Madrid. De Nijmegenaar werd aan zijn hoofd geraakt door Nahuel Molina en leek in eerste instantie door te kunnen spelen, maar moest even later toch de strijd staken.

Er leek vlak na rust niet gek veel aan de hand, toen Molina en Cillessen streden om een losse bal. Cillessen was er eerder bij en werd ogenschijnlijk vrij lichtjes aan zijn hoofd geraakt door de Argentijnse wingback.

Cillessen gaf in eerste instantie aan door te kunnen spelen en deed dat ook, maar enkele momenten later ging de van NEC overgekomen doelman er toch bij zitten. Cillessen kreeg een brace aangemeten en werd, onder luid applaus van fans van beide clubs, per brancard naar de kleedkamers vervoerd.

Reservedoelman Dinko Horkas kwam in het veld voor Cillessen. Op het moment dat de Nederlander uitviel, stond Las Palmas met 1-0 achter door een treffer van Giuliano Simeone.