Jasper Cillessen lijkt met de schrik vrij te komen, maar blijft onder observatie

De hoofdblessure die Jasper Cillessen zondag opliep, lijkt mee te vallen. De toestand van de doelman is stabiel, maar hij blijft de komende 48 uur onder observatie. De Telegraaf weet dat Cillessen momenteel 'slechts wat hoofdpijn' heeft en maandag nader onderzocht wordt.

Cillessen raakte zondagmiddag in de tweede helft van het duel Atlético Madrid - Las Palmas geblesseerd. De Nijmegenaar werd bij een duel om de bal aan zijn hoofd geraakt door Atleti-verdediger Nahuel Molina.

Cillessen gaf aan verder te kunnen spelen, maar moest de strijd enkele ogenblikken later toch staken. De voormalig NEC'er kreeg een brace aangemeten en werd per brancard van het veld gedragen. Dat wilde hij niet, maar de medici wilden geen risico nemen.

Na afloop van de wedstrijd liet trainer Diego Martínez zich kort uit over de toestand van zijn nummer één-goalie. "We moeten 48 uur wachten om te zien hoe de situatie van Jasper ontwikkelt."

"Deze klappen maken je bang. We moeten geduld bewaren, maar het is goed nieuws dat hij bij kennis is." De Telegraaf voegt toe dat Cillessen het groene licht heeft gekregen om mee terug te vliegen naar Gran Canaria. Maandag moet uit verder onderzoek blijken of er sprake is van een hersenschudding.

Cillessen moest voor rust één keer vissen tegen Atlético. De routinier (35) was kansloos op een schot in de verre hoek van Giuliano Simeone. Cillessens vervanger Dinko Horkas moest ook één treffer incasseren. Alexander Sørloth (ex-FC Groningen) liet de Kroaat van dichtbij kansloos.