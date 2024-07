Jasper Cillessen: ‘Dit is de beste competitie ter wereld. En speelstijl lijkt op Ajax’

Jasper Cillessen is blij dat hij na een absentie van twee seizoenen terugkeert in LaLiga. De aanwinst van Las Palmas durft de Spaanse competitie zelfs de beste ter wereld te noemen. De van NEC afkomstige Cillessen (35) tekende voor twee jaar bij de nummer zestien van afgelopen seizoen.

"Ik breng wel veel ervaring mee, ja", constateert Cillessen op zijn eerste persmoment als speler van Las Palmas. "Ik wil gewoon goede wedstrijden keepen, het elftal helpen en dan zien we wel verder. Ik ga er sowieso van genieten."

Cillessen speelde eerder voor Valencia en FC Barcelona en raakte bij die clubs onder de indruk van LaLiga. "Ik heb enorm veel zin om aan de competitie te beginnen, want voor mij is dit de beste competitie ter wereld."

Cillessen begon eerder dan zijn nieuwe ploeggenoten aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Omdat de competitie in Nederland iets eerder begint dan in Spanje. Ik ben me nu dus fysiek aan het voorbereiden."

De ervaren doelman geeft nu al hoog op over de manier van spelen die Las Palmas doorgaans hanteert. "De speelstijl lijkt op die van Barcelona en Ajax. Dat is mooi voor mij, ik voel me dus gelukkig."

Cillessen wist na een gesprek met een voormalig ploeggenoot van NEC wat hij ongeveer kon verwachten in Las Palmas. "Ik heb veel met Rober González gesproken. Hij sprak veel over Las Palmas en had het hier geweldig naar zijn zin."

Concurrentiestrijd

Over de aanstaande concurrentiestrijd met Álvaro Valles, afgelopen seizoen de eerste doelman bij Las Palmas, wil Cillessen niet veel kwijt. "Ik denk niet dat we concurrenten zijn maar ploeggenoten. Die elkaar op alle gebieden beter moeten maken. En dat geldt ook voor de overige twee keepers."

"Maar natuurlijk wil ik spelen, dat lijkt me niet meer dan logisch", aldus de strijdbare en ambitieuze Cillessen. "Anders had ik hier niet getekend. Dat was ook mijn doel toen ik naar Barcelona vertrok."

