17-jarige bezorgt Cambuur een punt; Hardeveld beleeft droomrentree

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 22:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:31

SC Cambuur en FC Emmen hebben de seizoensouverture in de Keuken Kampioen Divisie onbeslist gelaten. In extremis maakte de zeventienjarige Wiebe Kooistra een achterstand van de Leeuwarders ongedaan: 2-2. Hoogtepunt was de 0-2 van Emmen-verdediger Jeff Hardeveld. Hij maakte zijn rentree na bijna een jaar blessureleed.

Het was direct een mooi affiche in Leeuwarden. Met Cambuur en Emmen stonden de nummers achttien en zestien van afgelopen Eredivisie-seizoen op het veld. Beide ploegen toonden zich bijzonder gretig in de openingsfase. Die van Fred Grim deed het net als eerst bollen.

Jeff Hardeveld maakt zijn rentree na bijna een jaar blessureleed en scoort gelijk! ????#camemm — ESPN NL (@ESPNnl) August 11, 2023

Charli Landu kon in minuut 38 in alle vrijheid voorzetten richting de strafschopstip. De bal belandde bij Ben Scholte, die hard binnenroste: 0-1. Daarna pakten de Drenten door. Nog voor rust stond de 0-2 op het bord: Hardeveld schoot kiezelhard binnen na een aanval over links. Zo scoorde linkspoot direct in zijn eerste wedstrijd sinds 10 september.

Na rust veranderden de verhoudingen. Cambuur kwam beter in de wedstrijd en kon via een strafschop tot de aansluitingstreffer komen. Roberts Uldrikis verzuimde echter het buitenkansje, verkregen door een fout van Jan Hoekstra, te benutten. Hoekstra hielp Cambuur even later alsnog in het zadel. De Emmen-goalie liet los bij een corner, waarna Michael Breij kon binnenschieten. Emmen leek toch te gaan zegevieren, tot Kooistra anders besloot.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Groningen 1 1 0 0 3 3 2 Roda JC Kerkrade 1 1 0 0 3 3 3 FC Den Bosch 1 1 0 0 1 3 4 FC Emmen 1 0 1 0 0 1 5 NAC Breda 1 0 1 0 0 1 6 FC Dordrecht 1 0 1 0 0 1 7 SC Cambuur 1 0 1 0 0 1 8 ADO Den Haag 1 0 1 0 0 1 9 De Graafschap 1 0 1 0 0 1 10 FC Eindhoven 0 0 0 0 0 0 11 Jong AZ 0 0 0 0 0 0 12 Jong FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 13 Jong PSV 0 0 0 0 0 0 14 MVV Maastricht 0 0 0 0 0 0 15 Telstar 0 0 0 0 0 0 16 VVV-Venlo 0 0 0 0 0 0 17 Willem II 0 0 0 0 0 0 18 TOP Oss 1 0 0 1 0 0 19 Helmond Sport 1 0 0 1 -3 0 20 Jong Ajax 1 0 0 1 -3 0