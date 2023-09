Jansen roept om ontslag Steijn: ‘Hoe ik Berghuis voor de camera zag, is killing’

Vrijdag, 29 september 2023 om 10:11 • Lars Capiau • Laatste update: 10:31

De toekomst van Maurice Steijn bij Ajax hangt aan een zijden draadje. Volgens Freek Jansen, clubwatcher van Ajax namens Voetbal International, is nu het geschikte moment om de Hagenees te ontslaan. Dat beargumenteert de journalist, die Steven Berghuis voor de camera's van ESPN nog een duit in het zakje zag doen, in de Pak Schaal Podcast.

"Ik denk dat dit het moment is om afscheid te nemen van Steijn", stelt Jansen. "Volgens mij is de situatie onomkeerbaar. Hij gaat het niet meer omdraaien. Hij is niet de trainer die de situatie van Ajax gaat redden. Ik ken Steijn al lang. Ik heb telkens gezegd dat de tijd het zou leren of Steijn, die het bij Sparta, ADO en VVV goed heeft gedaan, een goede trainer voor Ajax zou zijn. Dat wisten we niet, maar dat weten we op dit moment wél. Er zit geen enkele groei in het spel van Ajax. Het is zo'n puinhoop, dat is te groot voor Maurice Steijn. Hoe ik Berghuis voor de camera zag praten, dat is killing, klaar", concludeert de clubwatcher.

Berghuis werd direct na afloop van de verloren Klassieker woensdag bij ESPN door Hans Kraay junior gevraagd wat hij van zijn trainer Steijn vindt. “Dat vind ik een moeilijke vraag Hans, dat is ook niet aan mij”, reageerde de creatieveling. “Wat moet ik daar op zeggen? Het is aan andere mensen om daarover te oordelen. Hoe ik hem ervaar op het trainingsveld? Prima, we proberen uit te voeren wat hij en de staf ons voordragen en dat plan proberen we zo goed mogelijk uit te voeren, maar daar hebben we het nog wel moeilijk mee.”

Dusan Tadic

Jansen heeft ook nog regelmatig contact met Dusan Tadic, zo geeft hij te kennen in de podcast. "Hij volgt het nog allemaal. Het gaat hem ontzettend aan het hart en ik heb wel met meer oud-Ajacieden de afgelopen dagen gesproken. Ze lijken wel uit alle hoeken en gaten te komen. Het doet Tadic ontzettend veel pijn wat er nu allemaal aan de hand is en ook hoe hij bij Ajax weg is gegaan natuurlijk", vertelt Jansen, die aangeeft dat Tadic een zeer lastig laatste seizoen kende bij de Amsterdammers. "Iedereen kraakte hem af vanwege zijn prestaties op het veld, maar als je ziet hoe belangrijk hij was in de kleedkamer en op het trainingsveld...", roemt Jansen de cruciale rol van de Serviër.