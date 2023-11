Jansen en Gnocchi opperen niet eerder genoemde versterking voor Ajax

Arco Gnocchi zou Marten de Roon graag bij Ajax zien, zo laat de podcastmaker weten in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International. Het idee wordt gesteund door hoofdredacteur Freek Jansen, die van mening is dat Ajax-fans momenteel niet verwend moeten doen over een ervaren middenvelder van Atalanta. De Roon beschikt in Bergamo overigens over een contract dat in de zomer van 2024 afloopt.

De podcasthosts concluderen dat Ajax ervaring nodig heeft, zo ook op het middenveld. “Nu gaan heel veel mensen heel boos deze video of hun oortjes uit zetten, maar ik zou qua ervaring en positie De Roon heel graag willen zien”, aldus Gnocchi.

Jansen vindt De Roon helemaal geen vreemde optie voor Ajax. “Laten we eerlijk zijn. Een Ajacied heeft op dit moment geen enkel recht van spreken om een super stabiele middenvelder van Atalanta Bergamo, die ook gewoon international is van Oranje, niet te moeten. Als je ziet wat daar nu allemaal rondloopt…”

“Het is wel een andere afslag die je neemt”, gaat Jansen verder. “Maar zulke types… Had je maar een ‘nummer 6’ als Marten de Roon.” Wanneer Gnocchi ook Manchester United-linksback Tyrell Malacia oppert, trapt Jansen op de rem. “Malacia? Maar dat is wel de categorie waarvan ik denk: zou die nu terug willen naar Nederland?”

Volgens Jansen moet Ajax zich dapper opstellen op de transfermarkt. “Ik ben het er wel mee eens, we kunnen alles afschieten, bijna elke optie, maar je moet wel iets.” De journalist weet dat Ajax in het recente verleden ook zo te werk ging. “Afgelopen zomer niet, want toen haalden ze overal en nergens spelers vandaan.”

“Maar Ten Hag deed dat in zijn Ajax-periode ook zo, met Overmars”, gaat Jansen verder. “Eerst kijken welke Nederlandse voetballers en spelers met ervaring in het buitenland rondlopen, die haalbaar en van toegevoegde waarde zijn. Daarna in Nederland en dan pas ga je in het buitenland kijken. Je weet gewoon: Nederlandse spelers hebben geen aanpassingstijd nodig. Je hebt nu op de korte termijn versterkingen nodig.”

De Roon, die volgens Transfermarkt nog 10 miljoen euro waard is, lijkt gezien zijn contractsituatie financieel haalbaar voor Ajax. De 32-jarige controleur uit Zwijndrecht, die zijn jeugdopleiding deels genoot bij Feyenoord, speelde de afgelopen zes seizoenen liefst 312 officiële wedstrijden voor Atalanta. Daarin wist De Roon 17 doelpunten te maken en 22 assists af te leveren, maar bovenal een belangrijke bijdrage te leveren aan de wederopstanding van de Italiaanse club.