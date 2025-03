Jan Boskamp ziet 'beste voetballer ter wereld van dit moment' rondlopen in Frankrijk

Jan Boskamp is diep onder de indruk van Ousmane Dembélé. Volgens de analist is de aanvaller van Paris Saint-Germain op dit moment zelfs de beste voetballer ter wereld.

"Wie vind jij momenteel dan de beste van de wereld?", vraagt Boskamp in de podcast Boskamp en Kleine Gijp aan Nicky van der Gijp. “Ik zeg Ousmane Dembélé”, beantwoordt Boskamp zijn eigen vraag. “Ik geloof dat hij er al meer dan twintig heeft gemaakt.”

Dembélé scoorde dit Ligue 1-seizoen tot dusver precies twintig keer. Daarmee is hij topscorer van de Franse competitie. In alle competities kwam de buitenspeler zelfs al tot 29 goals.

“Ik weet niet wat er gebeurd is, want in Barcelona zat hij altijd bij de McDonald’s”, gaat Boskamp verder. “Nu speelt hij echt werelds, man. Onvoorstelbaar.”

“Van de week weer, jongen. Dan kijk ik hoe laat ze spelen en stel ik mijn programma erop in. Het is echt niet normaal.”

Dembélé is volgens Boskamp niet de enige uitblinker bij Paris Saint-Germain. “Ze hebben er nog eentje, aan de linkerkant… Barcola, ja. Ze (Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia en Dembele, red.) spelen constant door elkaar heen, maar als je oplet, zie je dat de posities altijd bezet blijven.”

Dembélé, die in de zomer van 2023 voor vijftig miljoen euro door PSG werd overgenomen van FC Barcelona, bereikte dinsdag nog de kwartfinales van de Champions League met zijn club. Na penalty’s won PSG van Liverpool. In de kwartfinale nemen de Fransen het op tegen Aston Villa of Club Brugge.