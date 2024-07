Jan Boskamp mist één speler op het middenveld van het Nederlands elftal

Jan Boskamp uit lichte kritiek op Virgil van Dijk. In de ogen van de analist moet de aanvoerder van het Nederlands elftal zich dit EK meer laten gelden. Twee andere verdedigers kunnen juist rekenen op lof.

“Ik vind Nathan Aké constant spelen”, begint de oud-prof in de online rubriek Koffie met Boskamp van Vandaag Inside. "Stefan de Vrij vind ik ook een constant niveau halen. Achterin hebben we in principe geen problemen.”

Toch kan Van Dijk Boskamp nog niet helemaal bekoren. “Je verwacht van Virgil dat hij achterin ook de leiding neemt. Ik vind dat hij bij Liverpool zo’n aura heeft van: ik ben hier. Dat moet hij ook bij het Nederlands elftal hebben, maar daar heeft hij dat naar mijn mening minder."

Boskamp geeft aan dat hij op het middenveld toch Mats Wieffer mist. De middenvelder moest geblesseerd afhaken voor het EK in Duitsland. “Dat zeg ik niet vanwege Feyenoord, maar als je Wieffer hebt, dan heb je meer duelkracht op het middenveld."

“En dan heb je ook als trainer meer keus", legt hij uit. "Want nu heb je Reijnders, Schouten, Veerman; die willen allemaal graag aan de bal komen. En Wieffer is er eentje die het vuile werk opknapt. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen.”

De analist vindt wel dat Schouten en Reijnders het momenteel voortreffelijk doen op het EK. “Maar in de halve finale krijg je een sterke tegenstander, en dan moet je kijken of dat middenveld ook sterk genoeg is.”

Boskamp krijgt vervolgens van verslaggever Joey Dekker te horen dat Zwitserland of Engeland de mogelijke opponent van Oranje in de halve finale wordt, indien Turkije zaterdagavond wordt verslagen. “Jezus, dan gaan we naar de finale!”, reageert hij met een grote lach op zijn gezicht.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties