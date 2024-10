Jamie Carragher tipt Arne Slot: ‘Alleen dan maakt Liverpool kans op de titel’

Steeds meer fans van Liverpool geloven dat de ploeg van Arne Slot dit jaar mee kan doen om de titel. Clubicoon Jamie Carragher begint langzamerhand die mening te delen, maar dan moet er in de winterstop nog wel wat gebeuren op de transfermarkt, zo stelt hij in zijn column in The Daily Telegraph.

“Liverpool moet een aantal spelers van hoge kwaliteit halen, willen ze kans maken op het winnen van de Premier League”, steekt Carragher van wal. “Want ondanks de recordstart van Liverpool onder Arne Slot, hebben de fans realistische en ingetogen verwachtingen voor dit seizoen.”

“Slot is geweldig van start gegaan, maar heeft de beschikking over dezelfde groep die vorig seizoen te kort kwam”, aldus Carragher. “Dus logischerwijs zou je denken dat ze niet sterk genoeg zijn om Manchester City van de troon te stoten, tenzij ze een aantal goede spelers aantrekken.”

Carragher stelt dat het bij Liverpool vooral ontbreekt aan een speler die op een dood moment het verschil kan maken. “Concurrenten hebben de beschikking over Phil Foden, Martin Ødegaard of Kevin de Bruyne, maar Liverpool heeft daar alleen Dominik Szoboszlai. Voor zeventig miljoen euro mag je toch verwachten dat hij iets meer doet dan alleen ‘het vuile werk’.”

Carragher denkt dat Liverpool naast een nummer 10 ook een extra verdediger nodig heeft. “Ik zeg al jaren dat ze een multifunctionele linksachter nodig hebben. Iemand die zowel centraal als linksachter kan spelen. Iemand zoals Nathan Aké of Josko Gvardiol bij Manchester City, of Riccardo Calafiori bij Arsenal.”

Het clubicoon vermoedt dat the Reds afhaken in de titelstrijd wanneer er geen winterse versterkingen komen. “Dat was afgelopen seizoen ook het geval. Deze fijne start geeft nu de mogelijkheid om in januari toe te slaan. Want hoewel Liverpool nu bestempeld wordt als titelkandidaat, kan dat ook ineens omslaan”, waarschuwt Carragher Slot.

Voor Liverpool staat nu een loodzware periode voor de deur. Komend weekend gaat de ploeg van Slot op bezoek bij directe concurrent Arsenal, waarna voor de volgende interlandbreak nog wedstrijden wachten tegen Brighton & Hove Albion (twee keer), Bayer Leverkusen en Aston Villa.