Nadat Slot zijn Anfield-debuut met een klinkende 2-0 zege op Brentford had afgesloten, stak de Liverpool-manager in een opperbeste bui. Zo'n opperbeste bui zelfs, dat hij besloot Carragher als slachtoffer voor zijn grollen te kiezen.

Toen Slot namelijk naar de analistentafel kwam wandelen, was Carragher net bezig met zijn analyse. Presentatrice Kelly Cates stopte met luisteren en zei: "Ik hoor je niet meer, want Slot komt eraan."

Dat kwam ook Slot zelf ter ore. "Luistert er iemand ooit naar hem?", reageerde de Nederlander met een knipoog richting Carragher. Iedereen barstte in lachen uit, en ook Carragher zelf kon de uitspraak wel waarderen. "Dit is hem. Dit is de meme!", riep de voormalig Liverpool-verdediger uit.

En Carragher meende het. Na het duel besloot de analist namelijk zijn profielfoto op X te wijzigen naar een screenshot van het moment dat Slot aan komt lopen tijdens zijn analyse. "#NewProfilePic", schreef Carragher daarna gekscherend op het medium.

Reden tot klagen over Slot heeft Carragher in elk geval nog niet. De Bergentheimer wist beide van zijn officiële optredens tot nu toe in winst om te zetten.

Naast Brentford werd ook Ipswich Town met 0-2 opzijgezet. De eerstvolgende ontmoeting is er een met Erik ten Hag, wiens Manchester United Liverpool zondag op Old Trafford ontvangt.