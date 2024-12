Jahanbakhsh kan provocerend gebaar van gewisselde Haye absoluut niet waarderen

Thom Haye wekte zaterdagavond de woede van Alireza Jahanbakhsh. De middenvelder van Almere City FC maakte toen hij werd gewisseld een gebaar naar de meegereisde fans van sc Heerenveen, en dat kon de vleugelaanvaller van de Friezen, die met 3-0 verloren van de laagvlieger, niet waarderen.

Haye werd in de 62ste minuut uitgefloten door de fans van Heerenveen en maakte vervolgens met zijn hand het gebaar dat de Friese supporters geen praatjes moesten hebben.

Jahanbakhsh zag de van het veld vertrekkende Haye dit gebaar maken en liet direct zijn ongenoegen blijken. De Heerenveen-speler trok aan het shirtje van Haye en vroeg zich af waar de 29-jarige middenvelder mee bezig was.

''Ik snap niet waarom ik werd uitgefloten'', verzucht Haye bij ESPN. ''Ik heb bij Heerenveen tweeënhalf jaar lang alles gespeeld, en het ook echt naar mijn zin gehad. En een halfjaar voordat mijn contract afliep kon ik een mooie stap maken. Toen ben ik gebleven en uiteindelijk vol door gegaan. Dus dan vind ik het een beetje flauw. Mischien komt het door mijn rotkop'', aldus de Almere-middenvelder met een kwinkslag.

Haye, die het Almere-publiek bedankte met applaus, speelde tussen 2022 en medio 2024 in het shirt van Heerenveen. De Friese club wilde graag verlengen, maar de geboren Amsterdammer zag daar geen heil in. Haye vertrok met de intentie om een buitenlands avontuur aan te gaan.

Dat avontuur over de grens kwam nooit van de grond, waarna Haye een contract tekende bij Almere City. Hij begon vol goede moed aan het dienstverband in Flevoland, maar dat veranderde al snel in teleurstelling.

De inmiddels ontslagen Hedwiges Maduro had geen vaste plaats in petto voor Haye, die openlijk kenbaar maakte erover na te denken om de club in de winterstop te verlaten.

Maduro werd kort na de 3-0 nederlaag bij Ajax ontslagen en prompt had Haye een basisplaats tegen Heerenveen. Interim-trainer Anoush Dastgir gunde hem een uur en in die periode scoorde Almere City tweemaal. De laagvlieger won uiteindelijk met 3-0 en pakt heel belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.