Jahanbakhsh geeft Gimenez één concreet advies mee bij stap naar Premier League

Als Santiago Gimenez naar de Premier League vertrekt, moet hij er niet van uitgaan dat hij de tijd krijgt om zich aan te passen aan het Engelse voetbal. Dat is althans het advies van zijn huidige ploeggenoot bij Feyenoord, Alireza Jahanbahksh, die eerder op dat podium opereerde.

“Ik heb veel gesprekken met Santi gevoerd”, aldus de Iraniër in het programma Kick 't Met van Ziggo Sport. “Hij is een geweldige speler en een geweldige man. We kunnen het goed met elkaar vinden en we hebben de hele situatie in detail met elkaar besproken.”

De dertigjarige Jahanbahksh speelde drie seizoenen lang op het hoogste niveau in Engeland. Brighton & Hove Albion plukte de vleugelaanvaller na diens successeizoen weg bij AZ en telde 22,5 miljoen euro neer voor zijn komst.

In Engeland wist Jahanbahksh zijn transferbedrag nooit waar te maken. Na precies 50 wedstrijden in de Premier League, met daarin twee doelpunten en één assist, haalde Feyenoord de rechtspoot terug naar de Eredivisie.

“De Premier League is een geweldige competitie", erkent Jahanbaksh. Elke voetballer zou zeggen dat het de droom is om in de Premier League te spelen. Het grootste verschil tussen de Eredivisie en Premier League is waarschijnlijk het tempo.”

“Je komt daar veel meer kwaliteitsspelers tegen, met alle respect voor de spelers in de Eredivisie. Het is een competitie waar de hele wereld naar kijkt. Er zijn altijd verwachtingen. Eén van de grootste verschillen is dat je in landen zoals Nederland en zelfs in de Bundesliga altijd de tijd krijgt om je te ontwikkelen en je aan te passen aan een nieuwe omgeving.”

“Maar in de Premier League verwachten ze dat je er meteen staat. Je moet de verwachtingen direct waarmaken en beginnen ze je te veroordelen als je er niet direct staat." Nu wacht Gimenez eenzelfde behandeling.

Na een vooral uitstekend eerste halfjaar in Nederland lonkt een overstap over het Kanaal. Tottenham Hotspur zou een van de clubs zijn die zeer geïnteresseerd zijn in de diensten van de Mexicaan. Gimenez krijgt de keuze voorgelegd of hij liever in LaLiga of in de Premier League speelt.

“Ik denk dat beide hetzelfde niveau hebben. In Spanje spreken ze dezelfde taal als ik, maar de Premier League is het beste voetbal ter wereld. Of ik clubs heb waar ik wil spelen? Tuurlijk, maar ik wil ze niet hardop zeggen, want dan sluit je bepaalde deuren.”

