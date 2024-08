Jackpot voor PEC Zwolle: club gaat gigantisch bedrag bijschrijven

De aanstaande transfer van Sepp van den Berg naar Brentford of Bayer Leverkusen zou voor PEC Zwolle weleens het beste nieuws in jaren kunnen zijn. De verdediger gaat voor een slordige dertig miljoen euro worden verkocht door Liverpool en daar profiteert men ook in Overijssel van.

Van den Berg speelde tussen 2012 en 2018 in de jeugdopleiding van PEC Zwolle en maakte er tevens zijn debuut in het betaalde voetbal. In de zomer van 2019 maakte hij voor een slordige twee miljoen euro de overstap naar Liverpool.

In die deal is door PEC Zwolle destijds een doorverkooppercentage bedongen van vijftien procent. Mocht Van den Berg daadwerkelijk voor dertig miljoen euro vertrekken, dan strijkt de Eredivisionist zo'n vier miljoen euro op.

Dat bedrag wordt berekend over de netto transfersom, dus na aftrek van de vergoeding voor de speler en zaakwaarnemer(s). Onderdeel van de som is onder meer een solidariteitsbijdrage van 600.000 euro voor de jaren dat Van den Berg in de jeugd van PEC speelde.

De miljoeneninjectie is een welkome opsteker voor PEC, daar de club in financieel zwaar weer verkeert. Clubwatcher Tijmen van Wissing van Oost noemt het 'het beste nieuws in jaren' voor de club, daar PEC met het geld zelf de markt op kan.

Liverpool bereikte een akkoord met zowel Brentford als Leverkusen, waardoor de bal nu bij Van den Berg ligt. De centrale verdediger lijkt de voorkeur te geven aan the Bees, waar hij ploeggenoot kan worden van Oranje-international Mark Flekken.

Met zijn transfer wordt Van den Berg bovendien de duurste speler ooit in de clubgeschiedenis van PEC Zwolle. Met 5,5 miljoen euro aan transferinkomsten gaat hij Gustavo Hamer voorbij. Laatstgenoemde verkaste in 2020 voor 4,5 miljoen euro naar Coventry City.