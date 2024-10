Jack Wilshere vervolgt trainerscarrière bij club waartegen hij grandioos doelpunt maakte

Jack Wilshere staat voor een fraaie uitdaging in zijn nog prille trainerscarrière. Meerdere media melden dat de 32-jarige Welshman op het punt staat een meerjarige verbintenis te tekenen bij Norwich City, de nummer zeven in het Championship. Daar wordt hij veldtrainer, 'first team coach', in de staf van manager Johannes Hoff Thorup.

Wilshere staat nu nog onder contract bij Arsenal, waar hij de Onder 18 onder zijn hoede heeft. Journalist Connor Southwell van ThePink Un schrijft dat Wilshere unaniem de eerste keus was bij Norwich City om de naar Stoke City vertrokken Narcís Pèlach op te volgen.

Arsenal, waar Wilshere als speler furore maakte, gunt Wilshere de stap en heeft een akkoord bereikt met Norwich City. De sportief directeur van the Canaries, Ben Knapper, kent Wilshere nog goed uit zijn tijd bij Arsenal. Knepper werkte jarenlang bij Arsenal, onder meer als wedstrijdanalyticus in de staf van Arsène Wenger en later Unai Emery.

Mede door zijn goede relatie met Knapper kiest Wilshere ervoor om de stap naar Norwich te maken. Een definitieve deal wordt begin volgende week verwacht, waardoor Wilshere de aanstaande competitiewedstrijd van Norwich, uit tegen het Stoke City van Pèlach, nog aan zich voorbij moet laten gaan.

Wilshere beëindigde zijn spelersloopbaan op dertigjarige leeftijd wegens aanhoudend blessureleed. De oud-middenvelder ging direct het trainersvak in en mocht aan de slag bij zijn oude liefde Arsenal, waar hij verantwoordelijk was voor de Onder 18.

In zijn eerste seizoen leidde hij zijn team naar de FA Youth Cup-finale, waarin het in het eigen Emirates Stadium ondanks een 1-0 voorsprong volledig de verkeerde kant op ging tegen West Ham United (1-5).

Afgelopen seizoen eindigde Arsenal Onder 18 derde in hun leeftijdsklasse van de Premier League South, op zeven punten van landskampioen Chelsea. Momenteel staat Arsenal vijfde, al heeft het slechts één verliespunt minder dan koploper Aston Villa.

Wilshere was in zijn spelerscarrière overigens verantwoordelijk voor één van de mooiste teamgoals ooit. Uitgerekend tegen Norwich City was hij het eindstation van een fenomenale aanval. De goal is in onderstaande video te zien vanaf minuut 1:47.