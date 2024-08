Jack van Gelder doet ontroerende oproep voor ‘eenzame’ Leo Beenhakker

Jack van Gelder doet vrijdagavond live op de tv een oproep omtrent Leo Beenhakker. De deze vrijdag jarige oud-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord en het Nederlands elftal leeft naar eigen zeggen in eenzaamheid en kan volgens Van Gelder wel een steuntje in de rug gebruiken.

"Leo Beenhakker is vandaag (vrijdag, red.) jarig. En hij is 82 geworden", opent Van Gelder in De Oranjezomer. "Die bel ik altijd op zijn verjaardag, zoals ik dat bij heel veel mensen doe. En ik had hem een tijdje niet gesproken."

"Ik heb een paar jaar geleden met hem geluncht en toen vroeg ik: 'Hoe is het met je?' En toen zei hij: 'Nou, ik ben een beetje eenzaam en veel thuis. En het gaat niet meer zo goed met me.' Toen vroeg ik of we een keer gingen lunchen. 'Nee jongen, dat doe ik niet meer.'", graaft Van Gelder in zijn geheugen.

"Dus ik heb eigenlijk zoiets van: er zijn zoveel mensen die van Leo Beenhakker houden, als coach en als mens. En die nu een beetje in eenzaamheid leeft. Misschien kunnen we iets doen. Dat mensen een mail sturen, of kaarten of een briefje sturen."

"Want hij verdient het. En ik denk dat hij dat ontzettend op prijs zou stellen", eindigt Van Gelder zijn verhaal over Beenhakker. Presentatrice Hélène Hendriks waardeert het initiatief van Van Gelder live op televisie. "Mooi gezegd."

Beenhakker

De op 2 augustus 1942 in Rotterdam geboren Beenhakker was bijna veertig jaar actief in het trainersvak. Hij begon zijn trainersloopbaan in 1967 bij Go Ahead Eagles, waarna omzervingen volgden in binnen- en buitenland. Beenhakker stond onder meer bij Ajax, Feyenoord en Oranje aan het roer.

Beenhakker was over de grens verbonden aan onder meer Real Madrid, Real Zaragoza, Istanbulspor en Club América. Zijn laatste klus was het bondscoachschap van Polen, een avontuur dat in 2009 eindigde. Nadien vervulde de nabij De Kuip woonachtige Beenhakker nog technische functies bij Feyenoord en Sparta Rotterdam.

