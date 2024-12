Jacht op Liverpool in het gedrang: Arsenal moet absolute sterspeler twee maanden missen

Arsenal moet het de komende twee maanden stellen zonder zijn 'starboy', zoals de aanhang van the Gunners liefkozend refereert aan Bukayo Saka. De steraanvaller moest in de een-na-laatste speelronde van 2024 de strijd vroegtijdig staken tegen Crystal Palace (1-5 winst) met hamstringklachten.

Vrijdagavond sloot Arsenal het kalenderjaar af met een derde opeenvolgende zege. Kai Havertz bezorgde Mikel Arteta's ploeg de driepunter door van dichtbij de snelle voorzet van Leandro Trossard in een leeg Ipswich Town-doel te leggen: 1-0.

Na afloop van de partij, waarin Jurriën Timber uitblonk als rechtsachter, werd de Spaanse oefenmeester gevraagd naar het ongetwijfeld vervelende gemis van Saka de komende periode. De Premier League-ster heeft een operatie aan zijn hamstring ondergaan en staat minstens tot maart aan de kant.

"De operatie is goed verlopen, maar helaas is hij heel veel weken niet van de partij", onthulde Arteta tegenover Sky Sports. "Het zal langer dan twee maanden duren, maar ik weet niet precies hoe veel langer."

"Het hangt af van hoe het littekenweefsel geneest in pak 'm beet de eerste week. Het is heel moeilijk te zeggen." De vraag die reist is: hoe vangt Arteta de afwezigheid van misschien wel zijn belangrijkste spil op?

"Het team vormt de vervanging", reageert de altijd semi-filosofische oud-middenvelder. "Vanavond zagen we momenten waarop het goed vloeide en momenten waarop je kon zien dat we nog werk moeten verrichten. Maar ik weet zeker dat we dat gaan doen. We moeten vertrouwen op het team en niet op het individu."

Tegen Palace en Ipswich vond Arteta de oplossing in Trossard. De Belgische aanvaller geldt al sinds zijn komst in januari vorig jaar als vaste stand-in voor de voorste liniespelers van Arsenal. Door de zege op the Tractor Boys namen de Londenaren plek twee over van Chelsea. De achterstand op koploper Liverpool bedraagt zes punten, terwijl de manschappen van Arne Slot het uitduel met Everton nog te goed hebben.