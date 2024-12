Jaap Stam waarschuwt Ajax: 'Daar moet het voetbal soms onder lijden'

Jaap Stam heeft in gesprek met Ajax Showtime vooruitgeblikt op het Europa League-duel van Ajax met Lazio. De oud-verdediger, die een verleden heeft bij zowel Ajax als Lazio, waarschuwt de Amsterdammers met name voor het countergevaar van de Italianen. Ook gaat Stam in op de vraag of hij ooit weer als trainer langs de lijn zal staan.

"Ik verwacht dat Ajax dominanter zal zijn dan Lazio", blikt de analist vooruit op het Europa League-duel van donderdagavond. "Dat Lazio gaat proberen om mee te voetballen en eruit te komen op een dusdanige manier - op z’n Italiaans - om toe te slaan. Het is niet een team dat continu in de verdediging gaat zitten wachten op dat ene momentje."

Lazio kent een prima fase. De ploeg van trainer Marco Baroni wist vorige week Napoli uit de Coppa Italia te kegelen, dankzij een hattrick van Amsterdammer Tijjani Noslin (3-1). Zondag versloeg Lazio Napoli opnieuw, in Serie A-verband (0-1).

"Lazio is altijd een team geweest dat wil voetballen", vervolgt Stam in gesprek met Ajax Showtime-journalist Bart Veenstra. "Ze willen vanuit een goede organisatie spelen en dominant zijn. De tegenstander de wil opleggen. Dat hebben ze altijd al gedaan en dat is ook de filosofie van de club."

"Alleen: het lukt niet altijd, zo simpel is het ook. Italianen hebben een bepaalde mentaliteit en temperament waarmee ze altijd voor de winst gaan en daar moet het voetbal soms onder lijden."

"Ze weten dat Ajax een fantastisch elftal kan hebben als ze goed draaien en dat ze het elke tegenstander lastig kunnen maken. Dan kunnen ze behoudender spelen en vanuit de omschakelmomenten toeslaan."

"Dat is ook wel het Italiaanse voetbal. Maar over het algemeen wil Lazio goed voetbal spelen. De vraag is alleen of dat lukt met de spelers die ze hebben en inherent aan de tegenstander passen ze zich af en toe aan."

Stam doet tegenwoordig veel televisiewerk, zowel voor Viaplay als voor de Engelse tv. De oud-topverdediger sluit een terugkeer als trainer niet uit. "Dat weet je nooit. In de afgelopen seizoenen zijn er wel clubs geweest die geïnformeerd hebben, maar het moet wel bij je passen."

"Als je trainer bent, ben je er natuurlijk wel dag en nacht mee bezig. De ambitie ligt er wel en het zou nog kunnen, maar het is niet dat ik met elke club die voorbij komt in gesprek ga", aldus Stam. De voormalig Oranje-international was als hooftrainer actief bij Jong Ajax, Reading, PEC Zwolle, Feyenoord en FC Cincinnati. Nadat hij bij laatstgenoemde club in september 2021 werd ontslagen, heeft Stam geen club meer getraind.