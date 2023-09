ItaliÃ« behaalt hoognodige zege op OekraÃ¯ne en mag nog hopen op EK-kwalificatie

Italië behaalt hoognodige zege op Oekraïne en mag nog hopen op EK-kwalificatie

Dinsdag, 12 september 2023 om 22:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:41

Italië heeft dinsdagavond een broodnodige overwinning behaald door met 2-1 te winnen van Oekraïne. De ploeg van Luciano Spalleti stond er voor de wedstrijd slecht voor in groep C van de EK-kwalificatie, maar kan door de zege weer ademhalen. Alle doelpunten werden in de eerste helft gemaakt, in een wedstrijd die veelal werd gecontroleerd door de Italianen.

In zijn tweede wedstrijd als bondscoach koos Spalletti ervoor om zijn elftal flink te wijzigen. Zaterdagavond werd teleurstellend gelijkgespeeld tegen Noord-Macedonië (1-1) en dus achtte de voormalig Napoli-trainer het nodig om zijn opstelling om te gooien. Onder meer Ciro Immobile en Sandro Tonali verloren hun basisplaats. Zij werden vervangen door respectievelijk Giacomo Raspadori en Davide Frattesi. Voor Oekraïne was er na het verrassende gelijkspel tegen Engeland (1-1) weinig reden tot wijzigingen in de opstelling. Wel moest Chelsea-buitenspeler Mykhaylo Mudryk tegen Italië genoegen nemen met een plekje op de reservebank, terwijl hij tegen de Engelsen nog aan de aftrap verscheen.

Frattesi met een belangrijke treffer voor Italië! ?? Konoplaya glijdt uit en levert de bal zo in waardoor de Italianen scoren ??#ZiggoSport #EURO2024 #ITAUKR pic.twitter.com/yuGbRJRQFj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2023

In de eerste helft nam Italië al snel afstand van Oekraïne. Na ruim tien minuten spelen snoepte Mattia Zaccagni de bal af van Taras Stepanenko, waarna de Italiaanse buitenspeler aflegde op Frattesi. De Inter-middenvelder kon vervolgens binnenschieten: 1-0. Diezelfde Frattesi mocht ook de marge verdubbelen. Na een mislukt afstandschot kwam de bal in de kluts voor de voeten van Frattesi en hij werkte van dichtbij binnen: 2-0. Nog voor het einde van de eerste 45 minuten deed Oekraïne iets terug. Eerst wist Gianluigi Donnarumma nog knap te redden op de inzet van Andriy Yarmolenko, maar via een Italiaanse verdediger kwam de bal wederom voor de voeten van de aanvaller, die ditmaal voor een leeg doel kon inschieten: 2-1.

In de tweede helft waren er kansen voor beide ploegen, maar gescoord werd er niet meer. Door de overwinning komt Italië op de tweede plek in groep E van de EK-kwalificatie, met zeven punten uit vier wedstrijden. Daarnaast hebben de Italianen een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrenten. Engeland staat bovenaan met dertien punten en lijkt zeker van kwalificatie, terwijl Oekraïne de derde plek bezet met evenveel punten als Italië.