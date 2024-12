Italianen geven 'hardwerkende maar te lieve' Brian Brobbey laagste cijfer na optreden tegen Lazio

De Italiaanse kranten zijn niet mild in hun beoordelingen van de Ajax-spelers na de 1-3 nederlaag tegen Lazio in de Europa League. Het regent onvoldoendes, terwijl er lof is voor Lazio-trainer Marco Baroni en zijn spelers. De Romeinen kunnen de finale halen, zo wordt hier en daar al gefluisterd.

''Lazio staat bovenaan in de Europa League, en het wordt steeds mooier'', verwijst La Gazzetta dello Sport naar de koppositie van Lazio in het Europese toernooi na de eclatante 1-3 overwinning in de Johan Cruijff ArenA.

''Zelfs zonder supporters, die niet mochten afreizen van burgemeester Femke Halsema, wist Lazio te winnen van Ajax. In een stadion waar de thuisspelende ploeg sinds november 2023 geen nederlaag meer had geleden'', krijgt de Europese zege van Lazio extra cachet.

Il Corriere dello Sport vindt het Lazio van trainer Marco Baroni een 'lust voor het oog'. ''In het huis van Johan Cruijff, en in het stadion van een historisch club, kreeg Ajax les in tactiek, spelinzicht en kwaliteit. Francesco Farioli moest het onderspit delven.''

Volgens Il Messaggero verdient Brian Brobbey niet meer dan een 5 voor zijn optreden tegen Lazio. Bertrand Traoré (7,5) en Kian Fitz-Jim (7) worden een stuk hoger ingeschat. ''Ajax en Lazio waren lange tijd gewaagd aan elkaar, maar de bezoekers sloegen na rust keihard toe en pakten zo de volle buit.''

Tuttomercatoweb strooit met onvoldoendes voor Ajax. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato, Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Fitz-Jim krijgen allemaal een 5,5. Youri Baas en Brobbey moeten het doen met een 5. ''Brobbey is altijd in beweging, maar voor het doel geen echte killer, om het zachtjes uit te drukken. Brobbey liet twee grote kansen onbenut. Hij verraadt daarmee Farioli'', aldus het Italiaanse medium, dat Lazio als kanshebber ziet voor de eindzege in de Europa League.

Er was dus ook een 5 voor Baas. ''Laten we zeggen dat het hem niet aan persoonlijkheid ontbreekt'', zo luidt de Italiaanse analyse. ''Maar met zijn gevaarlijke terugspeelballen bracht hij Remko Pasveer regelmatig in gevaar. Bij de goal van Loum Tchaouna stond hij te slapen.''