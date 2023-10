‘Italiaanse krant weet welke vraagprijs Feyenoord voor Gimenez hanteert’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 08:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:55

Feyenoord hanteert een vraagprijs van vijftig miljoen euro voor Santiago Gimenez, zo schrijft La Repubblica. Volgens de Italiaanse krant heeft de spits van Feyenoord het geïnteresseerde Internazionale met zijn doelpunten ‘betoverd’. La Gazzetta dello Sport kopte maandag al dat i Nerazzurri dromen van de winterse komst van Gimenez.

Inter is volgens La Repubblica niet de enige club die Gimenez op de korrel heeft. Ook Real Madrid, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund houden de verrichtingen van de spits van Feyenoord naar verluidt nauwlettend in de gaten.

De clubleiding van Inter zou zeer gecharmeerd zijn van Gimenez. Zo wordt er geschreven dat sportief directeur Piero Ausilio de Mexicaanse doelpuntenmachine al langere tijd in de gaten houdt.

Inter weet dat het voor de komst van Gimenez moet afrekenen met flinke concurrentie. Bovendien kan het zomaar zijn dat het prijskaartje om de nek van de spits gedurende het seizoen alleen maar duurder wordt. De Italiaanse topclub zou de afgelopen weken meerdere keren contact hebben gehad met het management van Gimenez.

La Gazzetta dello Sport verwachtte eerder ook al dat de Rotterdammers hoog in de boom gaan zitten wat betreft de vraagprijs voor de Mexicaan. Niet zo gek ook, daar Gimenez na negen officiële duels op twaalf competitiedoelpunten en twee assists staat en nog tot medio 2027 vastligt in De Kuip.

De twintigvoudig international van Mexico was ook afgelopen weekend op bezoek bij PEC Zwolle (0-2) weer goed voor twee doelpunten en heeft nu al bijna net zoveel gescoord als in het hele vorige seizoen (toen vijftien goals in de Eredivisie). Na afloop van het duel in Zwolle ging Gimenez in op zijn toekomst in De Kuip. “Ik heb een contract bij Feyenoord. Ik wil gewoon beter worden en geef alles voor het team.”

“Mijn toekomst ligt niet in mijn handen. Laten we kijken of Feyenoord mij kan behouden. Ik leg altijd alles in de handen van God. Hij zal voor mij beslissen.” Ook Arne Slot kon niet garanderen dat zijn spits in de winter bij Feyenoord blijft. “Er zijn weinig Nederlandse clubs die hun spelers koste wat het kost kunnen behouden.”