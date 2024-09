Italiaans voetbalicoon Totò Schillaci op 59-jarige leeftijd overleden

Totò Schillaci is op 59-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt onder meer zijn oude club Juventus woensdagochtend. De voormalig Italiaans international was al langere tijd ernstig ziek. Schillaci leed aan darmkanker.

Schillaci speelde vanaf 1982 voor Messina, een Siciliaanse voetbalclub. In 1989 verhuisde de aanvaller naar Turijn om voor Juventus te spelen. Na een aantal jaren bij Juventus te hebben gespeeld vertrok hij naar Inter Milan. Daar heeft de oud-international niet lang gespeeld.

In 1994 ging de voormalig Italiaans international naar het Japanse Jubilo Iwata, waar hij nog een aantal jaren actief bleef voordat hij zijn carrière beëindigde. Na zijn avontuur in Japan keerde de Siciliaan terug naar zijn vaderland en daar was hij nog vaak te zien in tv-programma’s.

Het hoogtepunt van de carrière van Schillaci was het WK van 1990. Terwijl de aanvaller nog geen enkele internationale voetbalervaring had, werd hij toch opgeroepen voor het Italiaanse elftal.

Tijdens dit WK in Italië scoorde Schillaci liefst zes keer. Mede door zijn doelpunten werd Italië uiteindelijk derde. Hij ontving na dat toernooi de Gouden Schoen. Ook werd Schillaci verkozen tot beste speler van het toernooi.

Schillaci werd in dat jaar tweede in de Ballon d’Or-verkiezing, achter Lothar Matthäus. Ondanks zijn goede WK heeft de spits maar zestien interlands gespeeld namens de Italiaanse ploeg.

Totò is eigenlijk de bijnaam van Schillaci. Zijn volledige naam is Salvatore Schillaci. De Italiaanse voetballegende laat drie kinderen achter.