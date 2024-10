Is Pep Guardiola de volgende? Grootste vertrouweling vertrekt in 2025 bij Manchester City

Txiki Begiristain vertrekt aan het einde van het seizoen als Director of Football van Manchester City. Dit meldt journalist David Ornstein van The Athletic dinsdag. Begiristain was sinds 2012 verbonden aan de regerend Engels kampioen.

Begiristain zou eigenlijk al op zijn 55ste stoppen met de dagelijkse werkzaamheden bij Manchester City. De Spaanse bestuurder ging echter zó op in het werk in het Etihad Stadium en de samenwerking met manager Pep Guardiola, dat hij er nog enkele jaren aan vastplakte.

De in augustus van dit jaar 60 geworden Begiristain is nu dan toch echt bezig aan zijn laatste maanden als directeur voetbalzaken van Manchester City. De beslissing om in 2025 te vertrekken is in goed overleg met de clubleiding genomen.

Volgens Ornstein heeft Manchester City reeds een vervanger aangesteld, al is zijn naam nog niet bekend. Het is de bedoeling dat de nieuwe technisch directeur begin 2025 begint en vervolgens zes maanden lang wordt ingewerkt door Begiristain.

Begiristain en Guardiola waren ploeggenoten bij FC Barcelona en werkten later samen als respectievelijk technisch directeur en trainer van de Catalanen. Bij Manchester City kreeg de samenwerking een vervolg, maar dan op Engelse bodem.

De vertrekkende directeur wist tijdens zijn dienstverband in Engeland onder meer Erling Braut Haaland, Kevin De Bruyne, Nathan Aké, Rodri en Jack Grealish naar Manchester City te halen.

Daarnaast werden sinds zijn aanstelling in 2012 diverse landskampioenschappen en FA Cups veroverd. Het absolute hoogtepunt kwam in 2023, toen Manchester City ten koste van Inter de Champions League won.