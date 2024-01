Is Hakim Ziyech dinsdagavond de held van Marokko op de Afrika Cup?

Marokko ligt op koers voor de eerste eindzege op de Afrika Cup sinds 1976. Daarvoor moet dinsdagavond wel worden gewonnen van Zuid-Afrika, de opponent in de achtste finale. Wordt het de avond van Hakim Ziyech. De ontmoeting in Ivoorkust begint om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Ziyech, een van de boegbeelden van dit Marokko, was in de groepsfase verantwoordelijk voor een doelpunt en een assist. Mede hierdoor bereikte het Marokkaanse elftal als poulewinnaar de volgende ronde van de Afrika Cup. Het echte werk begint nu echter pas voor de Leeuwen van de Atlas.

