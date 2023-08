Internazionale wil topprioriteit van Erik ten Hag snel voor zijn neus wegkapen

Donderdag, 17 augustus 2023 om 15:29 • Bart DHanis • Laatste update: 15:35

Internazionale heeft interesse in Benjamin Pavard, zo meldt L’Équipe donderdagmiddag. De Italiaanse club heeft nog geen bod neergelegd bij Bayern München, maar gaat dat naar verluidt wel doen een dezer dagen. Pavard heeft een contract tot medio 2024 en zou openstaan voor een nieuwe uitdaging.

De Franse rechtsachter annex centrale verdediger wordt deze transferperiode ook al veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. De club van Erik ten Hag ziet Pavard als topprioriteit, maar zou dan wel eerst Harry Maguire moeten verkopen. Maguire wil de club echter niet verlaten en daarom lijkt United de concurrentiestrijd met Inter te gaan verliezen.

Arsenal houdt de situatie van Pavard eveneens in de gaten, zo wist transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag te melden. The Gunners zijn allesbehalve concreet, maar zien in de 27-jarige Pavard wel een mogelijke vervanger van Jurriën Timber, die vanwege een kruisbandblessure dit seizoen niet meer in actie komt voor Arsenal.

Pavard zelf staat wel open voor een nieuw avontuur. Bayern nam eerder deze transferzomer Kim Min-jae voor vijftig miljoen euro over van Napoli en dus is de Fransman bang dat hij een plaatsje is gezakt in de pikorde van Thomas Tuchel. Afgelopen seizoen kwam Pavard tot 43 optredens, waarin hij 7 keer scoorde en 1 assist afleverde.