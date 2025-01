International van het Nederlands elftal sprak afgelopen zomer met Ajax én Feyenoord

Andries Noppert heeft afgelopen zomer gesprekken gevoerd met Ajax én Feyenoord. Dat zegt de dertigjarige doelman van sc Heerenveen in gesprek met Voetbal International.

Na een uitstekend WK wist Noppert in 2023 uiteindelijk geen stap hogerop te zetten. Ruim twee jaar later is de vijfvoudig international van het Nederlands elftal nog altijd doelman van Heerenveen.

De normaliter nuchtere Noppert heeft een aantal veelbewogen transferperiodes achter de rug. “Je wordt zeker wel dol gemaakt. Iedereen heeft een bepaalde verwachting en rekent erop dat je weggaat.”

Ook afgelopen zomer was Noppert dicht bij een fraaie transfer. De lange sluitpost voerde gesprekken met twee Nederlandse topclubs. “Dat is wel heel mooi, dat zulke clubs na een minder jaar toch nog aan je denken.”

Noppert hield een goed gevoel over aan zijn gesprek met Ajax, maar Jay Gorter weigerde de omgekeerde weg naar Heerenveen te bewandelen. “Daarna was er nog contact met Feyenoord, maar het werd vrij snel duidelijk dat Justin Bijlow toch niet weg zou gaan.”

“Daar heb ik dus een beetje pech in gehad, al weet je natuurlijk nooit of je daar gespeeld zou hebben, terwijl ik dat nu wel heb gedaan bij Heerenveen”, besluit Noppert. In Friesland ligt de routinier nog tot medio 2027 vast.

Noppert speelde tot dusver 48 officiële wedstrijden namens Heerenveen, waarin hij veertien keer de nul wist te houden. In het Abe Lenstra Stadion werd hij onlangs herenigd met keeperstrainer Frans Hoek.