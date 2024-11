Inter verdedigt ijzersterk en boekt knappe zege op Arsenal

Inter heeft woensdagavond een knappe zege behaald op Arsenal. De Milanezen lieten verdedigend zeer weinig toe en scoorden zelf eenmaal, via een benutte strafschop van Hakan Çalhanoglu: 1-0. Dankzij de zege heeft Inter nu tien punten uit vier duels. Arsenal staat op zeven punten uit evenzoveel wedstrijden.

In Stadio Giuseppe Meazza konden de toeschouwers genieten van een direct duel tussen Oranje-internationals Denzel Dumfries en Jurriën Timber. Timber, die linksback stond, zou veel directe duels uitvechten met de rechtervleugelverdediger van Inter. Stefan de Vrij stond eveneens in de basis, waarmee de Nederlandse inbreng maximaal benut werd.

Inter schoot bijna letterlijk uit de startblokken. Dumfries kreeg de bal op randje zestien aangespeeld en loste een verwoestend schot, dat keihard uiteenspatte op de onderkant van de lat. Helaas voor de rechtsback stuiterde de bal uit de doelmond. Çalhanoglu probeerde het daarna van iets verder weg, en schoot nipt naast.

Bij een hoekschop van Arsenal leek Dumfries even geblesseerd te raken na hard inkomen van Gabriel Magalhães, maar de schade viel mee.Arsenal beet wat meer van zich af en probeerde via de rechterkant toe te slaan. Saka sneed naar binnen en probeerde de korte hoek te vinden. Yann Sommer had hem in de smiezen.

Inter nam zijn verdedigende stellingen in en liet het balbezit aan Arsenal, dat een laag tempo hanteerde en dus moeite hadden om door de laatste Milanese linie te breken. Een 0-0 ruststand leek te volgen, maar niets bleek minder waar. Çalhanoglu plaatste een vrije trap tot bij Taremi, die op zijn beurt tegen de uitgestoken arm van Mikel Merino schoot. Scheidsrechter István Kovács floot gedecideerd voor een strafschop, die werd binnengeschoten door Çalhanoglu: 1-0.

Veel veranderde er na rust niet aan het spelbeeld. Arsenal werd regelmatig dreigend uit standaardsituaties en dat leek de 1-1 op te leveren, ware het niet dat Dumfries de reddende engel voor Inter was door een kopbal op de doellijn weg te werken. Het was een goede fase van Arsenal, dat via Havertz eveneens dicht bij de gelijkmaker kwam. Sommer redde met een uiterste krachtsinspanning.

Dumfries, die zowel verdedigend als aanvallend prima speelde, stoomde twintig minuten voor tijd mee naar voren en kegelde een volley net naast. Aan de andere kant smoorde hij een Engelse aanval in de kiem, door een professionele overtreding op Gabriel Martinelli te maken. Yann Bisseck blonk ook uit, door succesvol in de baan te staan van een zeker lijkend doelpunt van Havertz. Arsenal wist een nederlaag niet te voorkomen.