‘Inter stelt harde deadline: transfer Denzel Dumfries komt dichterbij’

Denzel Dumfries moet op korte termijn in beslissing over zijn toekomst gaan nemen, meldt Corriere dello Sport. Komende week keert de 28-jarige rechtsback terug van zijn vakantie, en zijn club Inter hoopt dat hij zijn contract dan gaat verlengen. Zo niet, dan wil de Italiaanse club Dumfries deze zomer nog verkopen.

Momenteel ligt Dumfries nog tot medio 2025 vast in Milaan. Dat contract wil de club graag verlengen, zodat hij over een jaar in ieder geval niet transfervrij de deur uitloopt.

Zaterdag keert Dumfries terug van zijn vakantie, en dan staat er volgens Corriero dello Sport een gesprek met de directie van Inter op het programma over zijn toekomst. Dumfries zou de mogelijkheid hebben om een nieuw contract van drie of vier jaar te tekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daarbij zou hij per jaar netto vier miljoen euro kunnen gaan verdienen, exclusief bonussen. Als hij ervoor kiest om niet te tekenen, dan wil Inter de 58-voudig international deze zomer nog van de hand doen.

Inter en Dumfries zijn al langere tijd in gesprek met elkaar over een contractverlenging, maar dat verloopt enigszins moeizaam. Vermoedelijk heeft de club daarom besloten om nu een harde deadline te stellen.

Voor het geval dat Dumfries niet verlengt en dus mag vertrekken, heeft Inter ook al een vervanger op het oog: Vanderson. De 22-jarige Braziliaan ligt nog tot medio 2028 vast bij AS Monaco, en Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 20 miljoen euro.

Mogelijk speelt Dumfries komend seizoen bij Manchester United. Volgensoverwegeneen ruildeal met Inter, mocht Bayern München-speler Noussair Mazraoui niet haalbaar blijken. Er zouden al voorzichtig gesprekken gestart zijn, al bevinden die zich in een oriënterend stadium.

Bij die ruildeal zou Aaron Wan-Bissaka de omgekeerde weg bewandelen. Wat betreft marktwaarden liggen Wan-Bissaka en Dumfries niet erg ver uit elkaar. Transfermarkt taxeert de Engelsman op 20 miljoen euro, terwijl Dumfries een waarde van 24 miljoen euro krijgt toegedicht.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties