Inter koopt Amerikaanse controleur Tanner Tessmann, die mogelijk direct wordt gestald bij Feyenoord

Inter wil zich deze week verzekeren van de komst van Tanner Tessmann, een 22-jarige defensieve middenvelder van Venezia FC. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagochtend via X. Mogelijk wordt Tessmann direct uitgeleend, waarbij Feyenoord een van de opties zou zijn.

Volgens Romano is Tessmann een begeerde middenvelder. Inter lijkt zijn nieuwe club te worden, al behoort een snelle uitleenbeurt tot de mogelijkheden. Feyenoord en het Engelse Ipswich Town zouden de in Birmingham geboren Amerikaans international graag willen huren.

Momenteel ligt Tessmann tot medio 2025 vast bij Venezia. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 7 miljoen euro. De Italiaanse club van Nederlanders Jay Idzes, Ridgeciano Haps en Daishawn Redan zou ongeveer 8 miljoen euro verlangen voor zijn diensten.

Inter wil dat bedrag neerleggen en bekijkt de optie om Tessmann vervolgens elders vlieguren te laten maken. Mogelijk gaat hij dat buiten de Serie A doen, in de Eredivisie of Premier League. Sinds juli 2021 speelde Tessmann 99 wedstrijden namens Venezia, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 5 assists.

Als speler van Venezia groeide Tessmann uit tot international van Team USA. De teller staat momenteel op twee interlands namens de Verenigde Staten. Deze zomer werd hij niet opgeroepen voor de Copa América.

Bij Feyenoord kan Tessmann de opvolger worden van Wieffer, die voor een recordbedrag van 30 miljoen euro is verkocht aan Brighton & Hove Albion. In dat geval krijgt hij grote schoenen om te vullen, daar Wieffer in De Kuip uitgroeide tot landskampioen, bekerwinnaar en een gewaardeerd Oranje-international.

