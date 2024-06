Inter kondigt nieuws aan met mysterieuze video: ‘Oranje ontmoet zwart-blauw’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Inter, dat een opmerkelijke aankondiging met oranje ballen doet op zijn socialmediakanalen.

Inter heeft zondag belangrijk nieuws aangekondigd. De Italiaanse topclub deelt een video op social media waarin grote oranje ballonnen richting de prijzenkast rollen. “Oranje ontmoet zwart-blauw. De passie ontmoet Milaan. Er staat iets te gebeuren”, zo luidt de aankondiging in het bijschrift. Waar de club precies op doelt, is vooralsnog onduidelijk.

De aankondiging van Inter blijft ook bij Jack van Gelder niet onopgemerkt. “Transfer in de maak?”, zo vraagt de journalist zich af op X. In de reacties wordt verder gespeculeerd over de komst van onder meer Joshua Zirkzee, Memphis Depay en Virgil van Dijk. De kans is overigens ook groot dat er nieuws komt over de contractverlenging van Denzel Dumfries.

L'arancio incontra il nerazzurro ????? La passione incontra Milano ? Qualcosa sta per succedere ?? pic.twitter.com/XZwm8ZW4mC — Inter ?? (@Inter) June 30, 2024

Transfer in de maak? https://t.co/uwf6ZtnlJJ — Jack van Gelder (@jackvangelder) June 30, 2024

