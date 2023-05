Inter is een klasse beter dan Atalanta en plaatst zich na droomstart voor CL

Zaterdag, 27 mei 2023 om 22:40 • Jonathan van Haaster

Internazionale heeft zich op overtuigende geplaatst voor de Champions League. De ploeg van trainer Simone Inzaghi leidde al binnen drie minuten met 2-0 en die voorsprong kwam in het restant van de wedstijd niet echt meer in gevaar: 3-2. Inter plaatst zich zodoende voor het miljardenbal van volgend seizoen. Atalanta blijft steken op plek vijf.

Inter, met Denzel Dumfries als basisspeler, kende een absolute droomstart. Nog geen veertig seconden (!) waren er gespeeld toen Romelu Lukaku ontsnapte, Marco Sportiello omspeelde en simpel binnentikte: 1-0. Daar bleef het niet bij voor i Nerazzurri. Lautaro Martínez, die de assist bij de openingstreffer achter zijn naam kreeg, had een schitterende crosspass in huis op Federico Dimarco. De linkermiddenvelder zag zijn inzet gekeerd worden door Sportiello. De doelman kreeg de bal niet helemaal weg en moest opnieuw reddend optreden op een schot van Dimarco. De bal kwam vervolgens terecht bij de tweede paal, waar Nicolò Barella een snoeiharde volley in huis had: 2-0.

?????? ?????? ?????????? ??

De eerste drie minuten van Inter - Atalanta leveren de thuisploeg al twee doelpunten op ??#ZiggoSport #SerieA #InterAtalanta pic.twitter.com/omEGgUzHie — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 27, 2023

Hakan Calhanoglu liet zich in de eerste helft meermaals zien met zijn karakteristieke uithalen, maar de Turk trof geen doel. Atalanta gaf niet op. Zo stuitte Rasmus Højlund op André Onana, die ook een antwoord had op een poging van Teun Koopmeiners. De Oranje-international had even later een fraaie hoekschop in huis op het hoofd van Giorgio Scalvini, die rakelings naast schoot. Momenten later was het wel raak voor de bezoekers. De verdediging van Inter kreeg de bal niet weg bij een klutssituatie en daar profiteerde Mario Pasalic van met een hard schot van dichtbij: 2-1.

Atalanta doet wat terug via Mario Pašalic ????

De Kroaat let goed op bij de hoekschop van Teun Koopmeiners en maakt de 2-1 ????#ZiggoSport #SerieA #InterAtalanta pic.twitter.com/jQcCTdKXhR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 27, 2023

Na rust liet Calhanoglu zich opnieuw gelden met een fraai schot van aftand. Ook dit keer had Sportiello echter een antwoord in huis. Inter had in de tweede helft weinig te duchten van het tegenvallende Atalanta, dat meer en meer ruimtes achterliet. Daar wist Inter een kwartier voor tijd optimaal van te profiteren. Lukaku schermde de bal op het middenveld uitstekend af en na een fraaie pass van de Belg stond Marcelo Brozovic vrij voor Sportiello. De Kroaat besloot af te leggen op de meegelopen Martínez en dat bleek een goede keuze: 3-1. Luis Muriel had in de slotfase nog wel een prachtige pegel in huis. De Colombiaan schoot vanaf een meter of twintig via Onana en de lat prachtig raak: 3-2. Dichterbij zou Atalanta echter niet meer komen.

Inter heeft de smaak heel goed te pakken ??

Weer zo'n goed uitgespeelde aanval en Lautaro Martínez

mag de 3-1 op het scorebord zetten ????#ZiggoSport #SerieA #InterAtalanta pic.twitter.com/Mz7GZKxt5d — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 27, 2023