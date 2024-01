Inter en De Vrij werken aan zelfvertrouwen in Monza en leggen bal bij Juventus

Inter blijft minimaal één week langer koploper van de Serie A. I Nerazzurri boekten zaterdag een kinderlijk eenvoudige zege bij Monza, dat uiteindelijk met 1-5 op de broek kreeg. Stefan de Vrij maakte dat vanaf het eerste fluitsignaal mee, terwijl Denzel Dumfries de hele wedstrijd op de bank bleef. Directe achtervolger Juventus komt dinsdag in actie.

De Italiaanse titelrace lijkt een eerste afslag te hebben genomen. Na negentien speelronden prijkten Inter (48 punten) en Juventus (46 punten) aan kop, terwijl nummer drie AC Milan op zeven punten afstand van de Turijnse club volgde.

Inter en Juventus gaan dus nek-aan-nek en kunnen zich geen misstap veroorloven. Wat dat betreft begonnen de mannen van Simone Inzaghi zaterdag goed.

Al binnen het kwartier lag de bal twee keer in het net in Stadio Brianteo. Hakan Çalhanoglu verzilverde een penalty, voordat Lautaro Martínez twee minuten later binnengleed na een snelle aanval over alle schijven.

DE MAN IN VORM: 3-0! ??

Hakan Çalhanoglu brengt de punten in veiligheid voor Internazionale (voor zover de buit nog niet binnen was...) ??#ZiggoSport #SerieA #MonzaInter pic.twitter.com/HFzuAMeNf2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2024

Daarna nam Inter wat gas terug. Het werd daarvoor nog bijna bestraft, aangezien Matteo Pessina alleen door buitenspel (van een van zijn bilhelften) een streep door zijn tegentreffer zag gaan.

Inter werd amper een strobreed in de weg gelegd en ging na de thee rustig verder met scoren. Calhanoglu vergrootte de marge na een uur spelen naar drie, door bekeken binnen te schieten na een snelle counter.

De 1-3 van Pessina even later (strafschop) bracht dus nog geen angst teweeg bij de Milanezen. De Monza-middenvelder mocht aanleggen na een vergrijp van Matteo Darmian.

Daar kochten i Biancorossi nog niets voor, en Inter gaf ze ook niet de gelegenheid dichterbij te komen. Het vijzelde de score in de slotfase zelfs nog verder op.

De 1-4 was van Martínez en kwam wéér uit een strafschop – Çalhanoglu was op dat moment al gewisseld – Marcus Thuram verzorgde de eindstand na een gedecideerde solo aan de rechterkant.

Inter komt zo weer op vijf punten los van Juventus. Davy Klaassen bleef net als Dumfries de gehele wedstrijd aan de kant bij de Milanezen.



