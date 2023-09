Inter blijft dankzij weergaloos doelpunt Federico Dimarco foutloos in Serie A

Zondag, 24 september 2023 om 14:27 ‚ÄĘ Lars Capiau ‚ÄĘ Laatste update: 15:09

Internazionale heeft zondagmiddag een minimale zege geboekt. Op bezoek bij Empoli won de ploeg van trainer Simone Inzaghi met 0-1. Een weergaloos doelpunt van Federico Dimarco was uiteindelijk genoeg voor de Milanese driepunter. Met de overwinning blijft Inter foutloos in de Serie A. Na vijf wedstrijden staan i Nerazzurri met vijftien punten stijf bovenaan.

Bijzonderheden

Inter, dat zonder Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Davy Klaassen in de basisopstelling aantrad, werd na tien minuten voor het eerst gevaarlijk toen Matteo Darmian zijn kopbal van de lijn weggewerkt zag worden. Na ruim een halfuur werd een doelpunt van Marcus Thuram afgekeurd wegens buitenspel, waardoor beide ploegen met een 0-0 tussenstand gingen rusten. Kort na de onderbreking opende Dimarco dan toch de score. Uit een afgevallen hoekschop streepte de vleugelverdediger de bal op waanzinnige wijze in de rechterbovenhoek en bepaalde daarmee de eindstand op 1-0.

