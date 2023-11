Dimarco steelt met werkelijk sublieme goal de show bij nieuwe koploper Inter

Zondag, 12 november 2023 om 22:40 ‚ÄĘ Rian Rosendaal ‚ÄĘ Laatste update: 23:12

Internazionale heeft de koppositie in de Serie A weer overgenomen van Juventus. De verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen won zondag in eigen huis met 2-0 van middenmoter Frosinone. Federico Dimarco verzorgde het hoogtepunt van de wedstrijd door kort voor het rustsignaal op werkelijk sublieme wijze te scoren voor Inter.

Aan de kant van Inter had trainer Simone Inzagi een plaatsje ingeruimd voor Denzel Dumfries aan de rechterkant van het vijfmansmiddenveld. Stefan de Vrij begon op de bank, al kreeg hij na rust nog wel speeltijd van zijn coach. Davy Klaassen bleef negentig minuten op de bank zitten bij de nieuwe lijstaanvoerder in de Serie A.

De bezoekers in het Giuseppe Meazza moesten tot de 42ste minuut wachten op de openingstreffer. Het wachten was meer dan de moeite waard, want Dimarco wist op schitterende wijze te scoren. De linkspoot besloot vanaf links en kort over de middellijn op doel te schieten en tot zijn grote vreugde vloog zijn schot over de kansloze doelman Stefano Turati het doel in: 1-0. De spelers van Inter werden gek en feliciteerden Dimarco op zeer uitbundige wijze.

Twee minuten na rust nam Inter een voorschot op de overwinning op het dappere Frosinone. Marcus Thuram lokte een overtreding uit in het strafschopgebied en het was vervolgens Hakan Calhanoglu die de penalty benutte: 2-0. Inzaghi besloot na een uur spelen om Dumfries eruit te halen, met De Vrij als diens vervanger. Dumfries kreeg afgelopen week tegen RB Leipzig (0-1) in de Champions League nog negentig minuten rust van zijn trainer.

Kort voor de wissel van Dumfries leek Frosinone terug te keren in de wedstrijd. Walid Cheddira had echter de pecht dat zijn schot op de paal terechtkwam. De ingevallen aanvaller uit Marokko zag later in de tweede helft een kopbal van dichtbij net naast het doel van Inter-keeper Yann Sommer verdwijnen.

Doelpuntenmakers Dimarco en Calhanoglu werden tien minuten voor tijd nog naar de kant gehaald bij Inter, dat de wedstrijd rustig en zonder problemen kon uitspelen en zelfs nog enkele kansen kreeg om de voorsprong verder uit te bouwen.

De koploper uit Milaan gaat dus met een goed gevoel de aankomende interlandbreak in, om daarna de Serie A te hervatten met de kraker tegen naaste concurrent Juventus. Inter gaat op 26 november op bezoek in Turijn.