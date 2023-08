Iniesta zet iedereen op het verkeerde been en maakt nieuwe club bekend

Maandag, 7 augustus 2023 om 20:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:08

Andrés Iniesta gaat tegen alle verwachtingen in níét bij Inter Miami spelen. Lang zag het ernaar uit dat de aanvallende middenvelder in de Verenigde Staten herenigd zou worden met voormalig Barcelona-ploeggenoten Lionel Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba, maar maandagavond meldt Fabrizio Romano plotseling dat Iniesta in de Verenigde Arabische Emiraten tekent bij Emirates Club FC.

De 131-voudig international van Spanje landt maandagavond nog in Dubai om op dinsdag zijn handtekening te zetten onder contract dat hem zeker tot medio 2024 aan Emirates Club verbindt. Na de komende voetbaljaargang heeft Iniesta de optie om er nog een seizoen aan vast te plakken. Wat het salaris is dat de op dit moment transfervrije middenvelder kan gaan opstrijken, is nog niet bekend.

Iniesta speelde een voetballeven lang voor Barcelona, maar maakte in 2018 bekend dat hij de club zou verlaten en in Japan ging voetballen. Vijf jaar lang konden de fans van Vissel Kobe genieten van de passing en het inzicht van de Spaanse stilist, maar aan die periode kwam onlangs een einde. Trainer Nelsinho Baptista maakte steeds minder gebruik van de diensten van Iniesta en dat zat hem niet lekker. De spelmaker wilde zijn loopbaan afsluiten bij Kobe als gevierd basisspeler, maar hij gaat nu zijn carrière afsluiten in Dubai.

Het besluit is opvallend, want begin juli leek Iniesta zo goed als zeker te gaan tekenen voor Inter Miami om herenigd te worden met zijn oud-teamgenoten. Na een radiostilte van een maand heeft de maker van het winnende doelpunt in de finale van het WK 2010 nu de knoop doorgehakt.