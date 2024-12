Ingrijpende maatregel werpt vruchten af in testfase: 'Het gedrag van keepers zal veranderen'

De International Football Association Board (IFAB), de organisatie die gaat over de spelregels in het voetbal, gaat verder testen met een harde maatregel voor doelmannen die de bal te lang vasthouden. Dit meldt The Times-journalist Martyn Ziegler.

De officiële regels schrijven nu voor dat een keeper de bal zes seconden mag vasthouden. Echter komt hier in de praktijk bijna nooit wat van terecht. Hoewel scheidsrechters de macht hebben om het te lang vasthouden van de bal te bestraffen met een indirecte vrije trap, wijst de realiteit uit dat dit amper voorkomt.

Arbiters zijn terughoudend om te fluiten voor een indirecte vrije trap, daar dit een enorme scoringsmogelijkheid biedt voor de aanvallende partij. Daarnaast moet het spel enige tijd worden stilgelegd, om de verdedigende partij tijd te geven om een muur voor het doel te bouwen.

In de variant op de bestaande spelregels krijgen doelmannen die de bal langer dan acht seconden vasthouden, automatisch een hoekschop tegen. In de Premier League Onder 21 en op Malta is hiermee al getest. Binnenkort gaat er ook getest worden in de Onder 20-competitie in Italië, al wordt er daar geen hoekschop, maar een 'minder afschrikwekkende' inworp toegekend als een doelman in de fout gaat.

Patrick Nelson, bondvoorzitter van de Ierse voetbalbond (IFA) en bestuurslid van de IFAB, is te spreken over de gedane tests in Engeland en op Malta. “De gegevens die er tot nu toe uit zijn gekomen, zijn heel, heel interessant. De twee proeven tot nu toe laten zien dat als de keeper de bal te lang vasthoudt, de scheidsrechter een corner toekent."

“Er worden bijna geen corners toegekend, wat voor ons, zeker als we naar de gegevens kijken, erop zou wijzen dat het afschrikkende effect precies is wat we op dit moment willen. Keepers laten de bal sneller los om het spel weer te hervatten."

Op Malta werd de bal tijdens de testfase 796 keer vastgehouden door een doelman. Niet één keer hoefde de arbiter een hoekschop toe te kennen. "De woede van een coach op een keeper die een corner of een inworp weggeeft die leidt tot een doelpunt, houdt in dat een keeper dit niet twee keer zal doen. Het zal het gedrag van de keeper veranderen", aldus Nelson.