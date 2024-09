Indonesië speelt met 9 (!) Nederlanders in de basis gelijk tegen Australië

Indonesië heeft dinsdag een punt overgehouden aan het WK-kwalificatieduel met Australië: 0-0. Aan de aftrap stonden liefst acht spelers wiens wieg in Nederland stond. Ook rechtsback Sandy Walsh speelde jeugdinterlands namens Nederland.

Bij Indonesië stond Nijmegenaar Maarten Paes dinsdagmiddag onder de lat. De in Nederland geboren Jay Idzes (Mierlo), Justin Hubner ('s-Hertogenbosch) en Calvin Verdonk (Dordrecht) namen plaats in een vijfmansdefensie. Vleugelverdediger Walsh is geboren in Brussel, maar groeide op in Nederland.

Utrechter Ivar Jenner, Rotterdammer Nathan Tjoe-A-On en Ossenaar Ragnar Oratmangoen werden op het middenveld geposteerd. De in Leidschendam geboren Rafael Struick moest als spits voor de doelpunten zorgen.

Amsterdammer Thom Haye en Lelystedeling Shayne Pattynama moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Australië stonden onder meer voormalig Eredivisionisten Mathew Ryan, Aziz Behich en Craig Goodwin aan de aftrap.

Het duel, dat werd gespeeld in het kader van de WK-kwalificatie, kende een stroeve eerste helft. Australië was daarin de bovenliggende partij. Paes wist zich diverse keren te onderscheiden met alerte reddingen.

Ook in het tweede bedrijf was Australië een stuk sterker, maar Indonesië bleef dankzij Paes overeind. Hubner kreeg nog geel, terwijl de clubloze Haye na 70 minuten als vervanger van Jenner binnen de lijnen kwam.

Door het gelijkspel met Australië staat Indonesië na twee duels op de vierde plaats in Groep C van de Aziatische WK-kwalificatie. Volgende maand speelt de Nederlands getinte selectie van bondscoach Tae-yong Shin tegen Bahrein en China.