Incident in minuut 45 van de bekerfinale zorgt voor grote ergernis bij Van der Vaart, Van Basten en Hiddink

De tafel van Rondo was maandagavond niet te spreken over de vertraging die de wedstrijd opliep na de rust. De aftrap van de tweede helft werd met tien minuten uitgesteld, omdat supporters vuurwerk afstaken, met een rookgordijn tot gevolg.



De supporters van AZ staken vooral vóór het duel vuurwerk af, daar waar de fans van Go Ahead Eagles de wedstrijd ophielden na de pauze. Guus Hiddink, Rafael van der Vaart en Marco van Basten snapten niets van het oponthoud.



“Wat een onzin dat die wedstrijd twaalf minuten uitgesteld moest worden aan het begin van de tweede helft. Daar hebben wij ons echt enorm aan geërgerd”, trapt Hiddink het gesprek af.



Ook Van Basten vindt het afsteken van vuurwerk niet normaal en valt de voormalig bondscoach van onder meer Nederland en Zuid-Korea bij. “Dit zou niet moeten kunnen. Hier moeten echt strengere regels voor komen.”



“Waarom moeten wij hier nu mee komen?” gaat Van Basten verder. “De KNVB, UEFA en FIFA zouden hiertegen op moeten treden. Zij durven het niet, want die supportersgroepen hebben veel te veel invloed.”



Ook Van der Vaart vraagt zich af hoe het afsteken van vuurwerk in De Kuip ‘in godsnaam’ mogelijk is. “Wij gaan allemaal weleens naar het stadion en worden dan uitgebreid gefouilleerd. Hoe is het mogelijk dat deze gasten dit allemaal mee weten te nemen?”



Uiteindelijk trok Go Ahead Eagles in de bekerfinale aan het langste eind. Troy Parrott zette AZ nog op voorsprong, maar Mats Deijl maakte in de laatste seconde nog gelijk. In de strafschoppenserie kroonde Go Ahead zich tot winnaar.