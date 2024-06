In de wandelgangen: Manchester City strijdt met Bayern München en Paris Saint-Germain om man van 60 miljoen

Arsenal is van plan om zich deze maand te melden bij Athletic Club voor Nico Williams. The Gunners hebben de vleugelspeler, die een afkoopclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract heeft staan, voor langere tijd gevolgd en willen nu toeslaan. (CaughtOffside)

Michael Olise staat deze zomer mogelijk voor een toptransfer. Chelsea, Newcastle United en Bayern München hebben namelijk contact gezocht met Crystal Palace om een mogelijke deal te bespreken. (The Athletic)

Manchester City wil de strijd aangaan met Bayern München en Paris Saint-Germain om de handtekening van Dani Olmo. De clubs moeten dan wel zestig miljoen euro op tafel leggen: de afkoopclausule in het contract van de Spanjaard bij RB Leipzig. (Sports Zone)

Charles De Ketelaere wordt door Atalanta definitief overgenomen van AC Milan. De Belg, die dit seizoen al op huurbasis uitkwam voor Atalanta, kost 23 miljoen euro exclusief 2 miljoen euro aan bonussen. (Fabrizio Romano)

Tammy Abraham kan deze zomer mogelijk terugkeren in de Premier League. De spits van AS Roma wordt in de gaten gehouden door meerdere clubs, waaronder West Ham United, Tottenham Hotspur en Aston Villa. (Daily Telegraph)

