Gernot Trauner verkast deze winter niet naar Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers zagen in de 32-jarige verdediger van Feyenoord een versterking voor de achterhoede, maar Trauner blijkt te duur. (Salzburger Nachrichten)

Olympique Lyon heeft een bod van Galatasaray van 21 miljoen euro plus bonussen op Georges Mikautadze afgewezen. Het is goed mogelijk dat de Turken terugkomen met een nieuw, verhoogd bod op de voormalig Ajacied. (Saber Desfarges)

Sydney van Hooijdonk lijkt Cesena spoedig te gaan verlaten en terug te keren naar Nederland. De 24-jarige spits moet het doen met een reserverol bij de Serie B-club, en is daarom met Cesena in gesprek over de ontbinding van zijn tot medio 2026 lopende contract. (Il Resto del Carlino)

Tottenham Hotspur heeft het oog laten vallen op Abdukodir Khusanov. De twintigjarige centrale verdediger van RC Lens staat echter ook in de belangstelling van Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Wolverhampton Wanderers en Olympique Marseille. (CaughtOffside)

Paris Saint-Germain ziet in FC Barcelona-verdediger Alejandro Balde een mogelijke vervanger van Nuno Mendes. Laatstgenoemde bevindt zich in zeer moeizame onderhandelingen met PSG over een contractverlenging, en zou ondertussen in de belangstelling staan van Manchester United. (Relevo)