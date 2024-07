In de wandelgangen: Feyenoord ontvangt bod van 35 miljoen euro op Santiago Gimenez

Ole Gunnar Solksjaer staat in de belangstelling van Leicester City. De Noor is de topkandidaat om de naar Chelsea vertrokken Enzo Maresca op te volgen. (The Sun)

Juventus is bereid om Moise Kean, Dean Huijsen en Samuel Iling-Junior naar Atalanta te laten vertrekken om de prijs van Teun Koopmeiners te laten zakken. Atalanta zou tussen de zestig en zeventig miljoen euro willen ontvangen voor de Nederlander. (Tuttosport)

Napoli heeft een bod van 35 miljoen euro uitgebracht op Santiago Gimenez. Victor Osimhen moet echter eerst vertrekken om een eventuele deal te kunnen bewerkstellingen, maar op dit moment is niemand bereid om zijn afkoopclausule van 130 miljoen euro op tafel te leggen. (Tuttosport)

Leicester City neemt afscheid van drie spelers. Marc Albrighton, Dennis Praet en Kelechi Iheanacho vertrekken allemaal transfervrij bij the Foxes. (Officiële kanalen van Leicester City)

Axel Witsel wil zijn aflopende contract bij Atlético Madrid verlengen. De Belg is een gewaardeerde kracht van Diego Simeone en is met zijn familie gelukkig in Madrid. (Fabrizio Romano)