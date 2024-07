In de wandelgangen: Feyenoord, Everton en Inter strijden om middenvelder

Sofyan Amrabat zit nog even in de wachtkamer bij Manchester United. The Red Devils nemen komende week een besluit over de koopoptie in het huurcontract met Fiorentina. (Fabrizio Romano)

Borussia Dortmund kijkt naar meerdere opties om Ian Maatsen te vervangen. Onder meer Miguel Gutiérrez, linksback van Girona, staat op het lijstje bij de Duitse volksclub. (Florian Plettenberg)

Amerikaan Tanner Tessmann is dicht bij een transfer naar Inter. Everton en Feyenoord willen de defensieve controleur van Venezia FC echter ook overnemen. (Pro Soccer Wire)

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Como hoopt volgende week duidelijkheid te krijgen van Raphaël Varane. De 31-jarige verdediger is transfervrij na zijn vertrek bij Manchester United eerder deze maand. (Gianluca Di Marzio)

Juventus blijft geïnteresseerd in Jadon Sancho. De Engelse aanvaller zou inmiddels in genade zijn aangenomen door Erik ten Hag op Old Trafford. (Tuttosport)



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties