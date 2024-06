In de wandelgangen: FC Barcelona zet felbegeerd target definitief uit het hoofd

Rick Karsdorp heeft de mogelijkheid om zijn carrière te vervolgen bij AEK Athene. De Nederlander kan AS Roma verlaten bij het eerste redelijk bod dat de club voor hem ontvangt, zo zijn de geluiden. (Matteo Moretto)

AS Roma is op zijn beurt in de markt voor Khephren Thuram. De middenvelder van OGC Nice, zoon van Lilian Thuram en broer van Marcus Thuram, kan ook naar Juvenuts. (Il Romanista)

FC Barcelona zet de komst van Bernardo Silva definitief uit het hoofd. Aan de ontsnappingsclausule van 60 miljoen euro van de Portugees, die eind juni afloopt, kan niet worden voldaan door de Catalanen. (Marca)

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Newcastle United heeft zijn zinnen gezet op de komst van Dominic Calvert-Lewin. De 27-jarige spits van Everton was afgelopen seizoen goed voor 8 goals en 3 assists in 38 wedstrijden. (Ekrem Konur)

Chelsea wil zondag de komst van Omari Kellyman afronden. De achttienjarige aanvallende middenvelder moet voor 22,5 miljoen euro worden overgenomen van Aston Villa. (Fabrizio Romano)

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties