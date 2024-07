In de wandelgangen: Benfica ziet in João Félix ideale aanvalspartner Vangelis Pavlidis

AZ overweegt een bod uit te brengen op Sam Lammers. De Alkmaarders hebben naar verluidt miljoenen over voor de 27-jarige spits van Rangers. (The National)

De kans is groot dat Bologna-sterkhouders Riccardo Calafiori en Joshua Zirkzee de Serie A verlaten. Clubs uit Engeland zouden simpelweg meer vermogen hebben om het begeerde duo over te nemen. (Sky Sport Italia)

Benfica gaat een poging wagen om João Félix terug te halen van Atlético Madrid. De Portugese topclub zet in op vijftig procent van de transferrechten van de 24-jarige aanvaller, die een duo moet gaan vormen met Vangelis Pavlidis. (Correio da Manha)

Nick Marsman is momenteel op proef bij het Beerschot van hoofdtrainer Dirk Kuijt. De 33-jarige doelman zit zonder club na zijn vertrek bij ADO Den Haag. (Gazet van Antwerpen)

De afkoopclausule van 100 miljoen euro in het contract van Mohammed Kudus bij West Ham United is niet langer geldig. De Londenaren verwachten dat de voormalig Ajacied ook komend seizoen in het Olympisch Stadion speelt. (Fabrizio Romano)

Robin Le Normand lijkt Real Sociedad na het EK te verlaten voor Atlético Madrid. De Madrileense topclub zou zo’n 30 miljoen euro over hebben voor de basisspeler van la Roja. (ESPN)