In de wandelgangen: Ajax en FC Twente krijgen fikse concurrentie in strijd om Wout Weghorst

Mason Greenwood vervolgt zijn carrière mogelijk bij Olympique Marseille. De Fransen hebben Manchester United een formele aanbieding gedaan. The Red Devils willen de Engelsman graag lozen. (Fabrizio Romano)

FC Groningen aast op Finn Stam. De promovendus hoopt de verdediger van Jong AZ op korte termijn te mogen verwelkomen, ook omdat Isak Määtta te de club lijkt te verlaten. (RTV Noord)

AS Roma gaat zich mengen in de strijd om Wout Weghorst. De Nederlandse spits is nadrukkelijk in beeld bij Ajax en FC Twente, maar ook de Romeinen zien in de Nederlander een 'mogelijke versterking'. (Tuttosport)

Besiktas heeft een akkoord bereikt met Ciro Immobile. De 34-jarige spits komt over van Lazio en gaat in Turkije een contract tekenen voor twee seizoenen. (Fanatik)

Arsenal wil Daniel Bentley losweken bij Wolverhampton Wanderers. De dertigjarige homegrown doelman moet volgend seizoen de stand-in worden voor David Raya. (The Athletic)

