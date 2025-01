In de wandelgangen: 3 Europese topclubs willen Jorrel Hato oppikken bij Ajax

Dean Huijsen wordt niet alleen in de gaten gehouden door Real Madrid. De Amsterdamse verdediger is ook op de radar verschenen bij Manchester United. (Ekrem Konur)

Maxence Caqueret vervolgt zijn carrière bij Como 1907. De Italiaanse club betaalt naar verluidt zo’n 17 miljoen euro voor zijn diensten. (Fabrizio Romano)

Arsenal, Chelsea en Real Madrid willen zich versterken met Jorrel Hato.The Blues zouden momenteel de beste papieren hebben om de achttienjarige verdediger van Ajax te strikken. (CaughtOffside)

Belg Sacha Marloye wordt in ieder geval niet de toekomstige vervanger van Hato bij Ajax. De zeventienjarige verdediger van RFC Seraing prefereert een overstap naar Club Brugge. (Sudinfo)

Luis Díaz heeft een contractvoorstel van Liverpool naar de prullenbak verwezen. De 27-jarige buitenspeler wil in de komende maanden onderzoeken of een transfer naar FC Barcelona mogelijk is. (Mundo Deportivo)