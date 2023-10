‘In amper twee jaar tijd is Feyenoord in Ajax veranderd en Ajax in Feyenoord’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 09:44 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:50

Sjoerd Mossou ziet overeenkomsten tussen het Ajax van dit seizoen en het Feyenoord van een paar jaar geleden. In zijn column voor het Algemeen Dagblad vergelijkt Mossou de huidige staat van Ajax met de tijd waarin Feyenoord onder leiding stond van Dick Advocaat en Lucas Pratto werd gehaald voor in de spits.

"Goeie gozer dit. Kan een doelpunt maken", zei voormalig assistent trainer van Feyenoord Cor Pot ooit over Pratto. De Argentijn werd op huurbasis naar Rotterdam gehaald. Hij verscheen namens Feyenoord uiteindelijk twee keer vanaf de aftrap, mocht zes keer invallen en wist nul keer te scoren.

"Het is fascinerend hoe snel dingen in voetbal kunnen kantelen", schrijft Mossou. "Het ene moment ben je een club in last, verdwaal je in een gedateerde oude bende, is alles uitzichtloos en armoedig, en haal je een Argentijnse voetballer die in de verste verte niet op een voetballer lijkt."

"Het volgende moment speel je Atlético Madrid zoek in de Champions League, in Spanje nota bene - en kun je na afloop amper geloven dat je niet gewonnen hebt", aldus de columnist, doelende op de 3-2 nederlaag van de Rotterdammers afgelopen woensdag.

"Andersom kan ook: bij Ajax is Maurice Steijn een soort Cor Pot geworden, iemand die van arren moede op zoek moet naar vleugjes hopen-tegen-beter-weten-in. De lat komt lager en lager te liggen: in amper twee jaar tijd is Feyenoord in Ajax veranderd en Ajax in Feyenoord."

Volgens Mossou is het normaal dat zulke dingen zo snel veranderen in het voetbal. "Je zou zeggen dat deze wetmatigheid helpt om de boel te relativeren of op waarde te schatten, maar in voetbal is juist het tegenovergestelde waar. Paniek, woede, wanhoop, hoogmoed en dolle vreugde golven voortdurend mee met de waan van de dag."

Daarom heeft de columnist advies voor aanhangers van de regerend landskampioen. "Feyenoord-supporters lopen langzaam het risico gewend te raken aan de voorspoed: je kunt het je bijna niet voorstellen, maar zo werkt het menselijk voetbalbrein. Wat het ene moment abnormaal is, wordt het volgende doodgewoon en andersom."