Iker Muniain tekent na 560 officiële duels voor Athletic Club bij nieuwe werkgever

Iker Muniain heeft zich tot december 2025 aan San Lorenzo verbonden. De 31-jarige middenvelder voegt daarmee een nieuw hoofdstuk toe aan zijn bewonderenswaardige carrière. Tussen 2005 en 2024 droeg Muniain het shirt van zijn grote liefde Athletic Club.

Muniain brak in 2009 als groot talent door bij Athletic Club. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler stond destijds te boek als een van de grootste talenten van Spanje. Uiteindelijk zou Muniain slechts twee interlands spelen.

Namens Athletic Club waren zijn prestaties een stuk indrukwekkender. Afgelopen zomer kwam er een einde aan een dienstverband van liefst negentien jaar.

Muniain speelde in totaal 560 officiële duels namens Athletic Club, waarin hij goed was voor 76 doelpunten en 70 assists.

Met Athletic Club won Muniain in het afgelopen seizoen de Copa del Rey. Verder wist de rechtspoot tweemaal beslag te leggen op de Spaanse Supercup (2015/16 en 2020/21). Alleen José Ángel Iribar droeg het shirt van Athletic Club vaker.

Nu gaat Muniain aan de slag bij San Lorenzo. De Bask heeft voor ruim een jaar getekend bij de voormalig club van Marcos Senesi. Na dertien wedstrijden staat San Lorenzo op de 23ste plaats in Argentinie.

San Lorenzo is in de wolken met de komst van Muniain, die transfervrij op te pikken was. Transfermarkt taxeert de voormalig international van La Roja nog altijd op 5 miljoen euro. Daarmee is Muniain direct de meest waardevolle speler in de selectie van San Lorenzo.