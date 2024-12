'Ik zit nu in mijn beste fase sinds mijn debuut in Ajax 1'

Kenneth Taylor schoot Ajax zondag vanaf de strafschopstip op weg naar een belangrijke overwinning tegen Sparta Rotterdam (0-2). De middenvelder vertelt na afloop van de wedstrijd dat hij eigenlijk nog nooit een strafschop in de reguliere speeltijd van een wedstrijd had genomen. "Onze eerste nemers Wout (Weghorst, red.) en Davy (Klaassen, red.) waren eruit", vertelt Taylor, geciteerd door Voetbal International.

"Ik had nog nooit een penalty genomen eigenlijk, alleen in die serie tegen Panathinaikos", doelt Taylor op de voorrondewedstrijd in de Europa League eind augustus. In die lange penaltyserie schoot Taylor zijn beide strafschoppen ook binnen.

Taylor vond dat hij tegen Sparta zijn verantwoordelijkheid moest nemen. "Ik kijk vaak naar de keeper, die ging naar rechts, dus toen schoot ik hem gewoon links."

Zo brengt Ajax de jaarwisseling door op de tweede plek in de Eredivisie. Taylor kijkt persoonlijk terug op een uitstekende seizoenshelft, waarin hij met name in de laatste fase beslissend. Hij produceerde drie goals en zes assists in zijn laatste negen wedstrijden. Met acht goals in alle competities is Taylor ook clubtopscorer van Ajax dit seizoen.

"Daar ben ik natuurlijk wel trots op, maar ik zie het echt als een teamprestatie. Die zes assists komen ook door de jongens die ze afmaken. En zelf kom ik ook dankzij hen in die situaties."

Taylor kende een heel moeilijk vorig seizoen, waarin hij zelfs een aantal keer werd uitgefloten door het eigen publiek in de Johan Cruijff ArenA. Dit jaar lijkt Taylor helemaal terug. "Ja: dit is wel mijn beste fase in mijn drieënhalf jaar in Ajax 1."

Ajax-trainer Francesco Farioli wordt regelmatig bekritiseerd vanwege het roulatiesysteem dat hij hanteert, maar Taylor heeft er weinig moeite mee. "Ik denk dat het rouleren op zich wel goed heeft uitgepakt", zo zegt de middenvelder tegenover de NOS. "Iedereen heeft de eerste seizoenshelft kunnen afmaken. Voor de rest voel ik me wel prima."