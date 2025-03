‘Ik word onderschat in Nederland. Als we praten over spitsen voor het Nederlands elftal, hoor ik mijn naam niet’

Emanuel Emegha is enigszins teleurgesteld dat hij nog geen kans heeft gekregen in het Nederlands elftal, zo laat hij weten in gesprek met ESPN. De spits van RC Strasbourg staat dit seizoen zijn mannetje in de Ligue 1, al moet hij voorlopig nog genoeg nemen met een plek in Jong Oranje. “Ik word onderschat”, vindt Emegha.

“Ik heb zeker gehoopt dat ik voor Oranje werd geselecteerd”, zo vertelt Emegha voor de camera. “Het zit me niet dwars, maar ik vind het wel jammer. Ik heb geen enkel contact gehad met Ronald Koeman.”

“Wanneer God zegt dat de tijd rijp is, dan zal ik bij het grote Oranje zitten. Ik scoor in Jong Oranje en ik scoor in de Franse competitie. Het verbaast me dat ik nog onbekend ben, maar dat vind ik niet erg. Ik speel nog niet voor een topclub, ik denk dat wanneer dat wel het geval is, ik dan bekender word.”

“Ik word nog niet genoemd in het rijtje met Nederlandse spitsen, maar ik hoor daar wel te staan”, vervolgt Emegha. “De sleutel daarvoor? Ik moet gewoon blijven doen wat ik altijd doe: hard werken voor het team en goals maken.” In de Ligue 1 maakte de spits dit seizoen al 11 doelpunten in 21 wedstrijden, terwijl hij 2 assist verzorgde. Voor Jong Oranje scoorde hij 3 keer in 7 duels.

Over zijn kansen bij het grote Oranje blijft hij nuchter. “Ik weet niet wat ik moet doen om bij het grote Oranje te komen. Ik moet doelpunten maken als spits en dat zal ik blijven doen”, besluit Emegha.

Komende vrijdag neemt Jong Oranje het in een oefenwedstrijd op tegen Jong Italië, waarna er dinsdag een vriendschappelijke wedstrijd volgt tegen Jong Roemenië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger bereidt zich voor op het EK van komende zomer.

Het Nederlands elftal komt donderdag al in actie tegen Spanje in het heenduel van de kwartfinale van de Nations League. De return volgt op zondag in Valencia. Een eventuele halve finale wordt begin juni afgewerkt.