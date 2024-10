Bryan Linssen wilde in de zomer van 2022 eigenlijk helemaal niet weg bij Feyenoord. Dat vertelt de 34-jarige spits in de podcast Tekengeld van ESPN. Na lang wikken en wegen stond Linssen uiteindelijk toch open voor een stap naar het Japanse Urawa Red Diamonds, maar dan moest het wel op zíjn voorwaarden.

De doelpuntenmaker had er medio 2022 net een topseizoen opzitten met Feyenoord, dat onder Arne Slot de weg omhoog weer had ingezet. De Rotterdammers schopten het tot de finale van de Conference League, maar kwamen in Tirana net tekort tegen AS Roma (1-0).

Linssen, die dat seizoen met zijn boezemvriend Jens Toornstra het duo ‘LiTo BV’ vormde, verloor uiteindelijk de concurrentiestrijd van Cyriel Dessers, maar kwam wel liefst 53 wedstrijden in actie voor Feyenoord. De rechtspoot was daarin verantwoordelijk voor zeventien treffers en tien assists.

In de zomer die volgde vertrok Linssen naar Japan, maar daar stond hij in eerste instantie helemaal niet voor open. “Ik heb er wel twee of drie weken over na moeten denken. Ik wist natuurlijk dat het life changing zou zijn. Ga je dat doen of niet? Ik wilde eigenlijk niet weg bij Feyenoord, maar alleen op mijn voorwaarden."

“Zo is dat balletje gaan rollen. Dat heeft een hele tijd geduurd”, aldus de Nederlander, die gelijk uitlegt waarom het wat tijd in beslag nam. “In Japan werkt het met onderhandelen iets anders dan in Nederland.”

“In Japan zijn er zo veel mensen die mee moeten beslissen. Over het algemeen hebben ze hier best veel moeite om een beslissing te nemen, omdat ze hier niet graag verantwoordelijkheid dragen voor hun daden. Daarom duurt het allemaal wat langer.”

Linssen tekende uiteindelijk een contract tot eind januari 2025 bij Urawa Red Diamonds, dat 1,3 miljoen euro overmaakte naar Feyenoord. De teller staat inmiddels op 51 duels voor de Japanners, waarin de aanvalsleider goed was voor 8 treffers en 3 assists. Vorig seizoen won Linssen de Aziatische Champions League met de club.